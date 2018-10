Свои и чужие на рынке в Каннах

Канны, Франция, , 01:07 — REGNUM C 15 по 18 октября в Каннах состоялся крупнейший международный рынок телевизионного контента MIPCOM, предваряемый рынком детского контента MIPJunior (13−14 октября). Премьерные показы и представление новых российских сериалов прошли при поддержке Made In Russia — инициативы Российского Экспортного Центра (РЭЦ), запущенной в 2015 году для стимулирования экспорта российских товаров в разных отраслях. С 2017 года поддержка оказывается и креативным индустриям, включая кино и телевидение — на прошлом MIPCOM был впервые организован объединенный стенд российского контента Made In Russia.

Как отметил в беседе с кинообозревателем ИА REGNUM старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, поддержка креативных индустрий и способствование продвижению их продуктов на международном рынке — одна из их ключевых задач.

Никита Гусаков:

«Поддержка креативных индустрий — для нас это отдельное, большое направление, сопоставимое с химией, машиностроением и другими крупными индустриями. Мы понимаем, что помимо экспорта в чистом виде, выражаемом в объемах и цифрах, ещё важен пиар-эффект; то что называется мягкой силой. В целом для нас является очень важным продвижение бренда Made in Russia через креативные индустрии — кино, телевидение, анимацию и игровой контент, которым мы начинаем заниматься».

В прошлом, 2017 году, Россия представила в Каннах специальную программу Russian Content Revolution, в которую вошли: мировая премьера сериала «Троцкий», премьерный показ киносериала «Гоголь. Вий», международная премьера сериала «Хождение по мукам», презентация российских проектов от All Media и Mars Media, был впервые организован стенд Made In Russia.

Читайте также: В Каннах русские показали свой лучший товар

В первый день работы рынка состоялась торжественная церемония передачи звания «Страна почета» MIPCOM от России Китаю. На церемонии со стороны РФ присутствовали старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков и руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко. Со стороны Китая — вице-министр китайской национальной администрации радио и телевидения NRTA (National Radio and Television Administration) Фань Вейпинь (Fan Weiping), генеральный директор по планированию и финансам Мень Тун (Meng Tong), заместитель генерального директора международного департамента, Чжоу Цзихун (Zhou Jihong) и заместитель генерального директора по международному продвижению государственного информационного совета Китая SCIO (State Council Information Office of China) Лин Ли (Ling Li). Церемонию посетили мэр Канн Дэвид Лиснар и руководство Reed Midem — компании-организатора MIPCOM: директор компании Пол Зилк, руководитель развлекательного департамента Жером Дэлайе, глава рынка MIPCOM Лорин Гарод, а также директор по развитию Тед Баракос.

Несмотря на передачу звания «Страны почета» Россия не сбавила обороты и представила на рынке обширную программу. На MIPCOM приехало более 160 компаний из нашей страны, на стенде Made In Russia работало 22 из них: анимационные студии, компании «Среда», Art Pictures, «Централ Партнершип», телеканал ТВ-3 и др.

Старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков отметил:

«За год российские компании совершили качественный прорыв — мировые онлайн-гиганты Netflix, Amazon, Hulu покупают российскую анимацию и сериалы, международные дистрибьюторы отслеживают новые проекты из России, отечественный контент продают Beta Film, Eccho Rights, Cineflix Rights, Dori Media, Red Arrow и Global Agency, а наши мультсериалы набирают миллионы просмотров на крупнейших онлайн-сервисах в Китае, Но всегда есть возможности расти и добиваться большего, особенно в части создания оригинального контента, который будут смотреть без преувеличения во всем мире».

Помимо премьер «Триггера» и «Обыкновенной женщины», о которых ИА REGNUM сообщало отдельно, на рынке состоялся показ мини-сериала «Матильда» Алексея Учителя. В 2016 году проект на раннем этапе производства был представлен в финале первого международного питчинга MIPDrama с 30-минутным фрагментом. Теперь байерам представили готовый четырехсерийный проект, доступный в высоком разрешении 4K. Надо сказать, что фильм, вызвавший в России неоднозначную реакцию и волну скандалов, прекрасно вписывается в мировой рынок. Зрители видят в «Матильде» лишь очень красивую сказку о запретной любви принца и простолюдинки, а не искажение российской истории, неуважительное отношение к трагической судьбе монархии и нашего государя. Экранное время мини-сериала позволило с размахом показать дорогие декорации и шикарные костюмы, уделить больше внимания деталям, растворить в общем спокойном повествовании пикантные сцены.

Надо сказать, что в целом наши проекты выглядят на рынке выигрышно. В рамках специального представления Fresh TV участникам ранка показали ролики сериалов из разных стран, и подборка огорчила своим однообразием. Не секрет, что сейчас криминальная драма является самым популярным в мире жанром, так что производители разных стран, каждый на свой лад, снимают остросюжетные истории. Английский четырех-серийный фильм «Плач» (The cry) повествует о молодой женщине, тяжело переживающую послеродовую депрессию. Ее малыш плачет постоянно: днем и ночью, дома и в магазине, в самолете и в машине… Но настоящий кошмар в жизни героини начинается после похищения младенца.

Итальянцы представили 8-серийную историю на традиционный бандитский сюжет «Побег от мафии» (Escape from mafia). Турки привезли на рынок 120-серийную сагу «Горькие земли» (Bitter lands), в который переплелись романтическая лав-стори и криминальная драма. В Бразилии создали сериал на актуальную тему «Домогательство» (Harassment) о докторе-маньяке.

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Бен Стиллер показал в Каннах эпизод своего сериала «Побег из Даннеморы». Пол Дано и Бенисио Дель Торо играют в нем двух преступников, осужденных пожизненно за убийство, но при помощи замужней работницы тюрьмы (в исполнении Патриции Аркетт), совершивших дерзкий побег.

Самый приятный сюрприз приготовили немцы, решившие снять телевизионный ремейк классического фильма Фрина Ланга «М. Город ищет убийцу» (М — a city hunts a murderer). Шедевр 1931 года создан настолько мастерски, так пластичен, выразителен и актуален, что авторы шестисерийного сериала смогли позаимствовать не только отличный сюжет, но и множество удачных решений для формирования тягостной атмосферы — вплоть до мелодии Грига, которую напевает убийца.

Самым оригинальным оказался трехсерийный английский сериал «Бабочка» (Butterfly), об одиннадцатилетнем мальчике, принявшем тяжелое решение открыться всему миру и начать жить как девочка. Косметика, платья и заколки — оказываются только внешним проявлением глубочайших внутренних переживаний подростка, принять которого таким, какой он есть, тяжело даже самим близким людям — родителям.

Параллельно с телевизионными сериалами (большими, зрелищными и дорогостоящими проектами) на рынке появляется всё больше веб-сериалов — многосерийных историй, снятых специально для показа в интернете, на онлайн платформах. Компактность и относительная дешевизна проектов позволяет авторам сохранять свободу и смело пускаться на разного рода эксперименты. Так, Австралия, где создание веб-сериалов поддерживается на государственном уровне, представили серию «Это Дезмондо Рэй!» (This is Desmondo Ray:) анимационно-игровые истории повествуют о нелепом неудачнике, мечтающем о любви. В Аргентине снимают музыкальную комедию «Я — Андер» (Soy ander) о сексуальной звезде низкопробных сериалов, которая решает кардинально поменять свою жизнь. От России на MIPCOM показали триллер «Девушка с плеером» (The Hidden Track), основанный на одноименном бестселлере Валентины Назаровой. Главная героиня — девушка из России, разыскивающая в Лондоне свою загадочным образом пропавшую сестру. Помогают ей в этом социальные сети и улицы мегаполиса, а плейлист в старом плеере становится единственным, что может дать подсказку.

Российские проекты продают уже не только отечественные компании, но и самые крупные игроки рынка, взявшиеся на продвижение нашего контента на разные территории, а некоторые зарубежные производители смело создают сериалы о жизни в России (о которой, правда, имеют очень смутное представление).

Генеральный директор компании «Экспоконтент» (официальный представитель Reed Midem в России и СНГ) Александра Модестова:

«Как все уже заметили, каждая компания на рынке считает необходимым иметь какой-нибудь контент, привязанный к России. К сожалению, среди него попадаются такие проекты как польско-скандинавский сериал «Moscow Noir» — развесистая клюква о России 1990-х. В таких ситуация мне хочется посоветовать коллегам поберечь свои деньги, и не вкладываться в подобные идеи. Когда люди видят нашего «Триггера», «Обыкновенную женщину» «Матильду», наши анимационные сериалы, то на такие поделки смотрят с недоумением, потому что это точно не отражает ни нашу жизнь, ни наши реалии. На рынке понимают, что Россия превратилась в крутую и интересную державу. Мы как организаторы можем только порадоваться тому, как русские участники рынка плодотворно и упорно работают: их не остановить! Переговоры идут, заключается много сделок — это самый главный показатель эффективности. Но все равно, несмотря на то, что мы многого добились, впереди еще много работы. Для одних проектов нужна копродукция, для других — финансирование внутри страны. Представлено много пресейлов — проектов, которые только начинают создаваться, как в игровых сериалах, так и в анимации. Работа над ним только стартовала, в переговоры с зарубежными партнерами активно ведутся. Так что можно сказать с уверенностью, что на несколько лет мы работой обеспечены».

Читайте ранее в этом сюжете: «Обычную женщину» из России показали на Каннском кинорынке