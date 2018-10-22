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Свои и чужие на рынке в Каннах

Культура

На крупнейшем международном рынке телеконтента MIPCOM представили сериалы со всего мира

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Свои и чужие на рынке в Каннах
Иллюстрация: Reed Midem | Yann COATSALIOU- 360 MEDIAS
Mipcom. Презентация проектов

Канны, Франция, 22 октября 2018, 01:07 — REGNUM  C 15 по 18 октября в Каннах состоялся крупнейший международный рынок телевизионного контента MIPCOM, предваряемый рынком детского контента MIPJunior (13−14 октября). Премьерные показы и представление новых российских сериалов прошли при поддержке Made In Russia — инициативы Российского Экспортного Центра (РЭЦ), запущенной в 2015 году для стимулирования экспорта российских товаров в разных отраслях. С 2017 года поддержка оказывается и креативным индустриям, включая кино и телевидение — на прошлом MIPCOM был впервые организован объединенный стенд российского контента Made In Russia.

Как отметил в беседе с кинообозревателем ИА REGNUM старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, поддержка креативных индустрий и способствование продвижению их продуктов на международном рынке — одна из их ключевых задач.

Никита Гусаков:

«Поддержка креативных индустрий — для нас это отдельное, большое направление, сопоставимое с химией, машиностроением и другими крупными индустриями. Мы понимаем, что помимо экспорта в чистом виде, выражаемом в объемах и цифрах, ещё важен пиар-эффект; то что называется мягкой силой. В целом для нас является очень важным продвижение бренда Made in Russia через креативные индустрии — кино, телевидение, анимацию и игровой контент, которым мы начинаем заниматься».

В прошлом, 2017 году, Россия представила в Каннах специальную программу Russian Content Revolution, в которую вошли: мировая премьера сериала «Троцкий», премьерный показ киносериала «Гоголь. Вий», международная премьера сериала «Хождение по мукам», презентация российских проектов от All Media и Mars Media, был впервые организован стенд Made In Russia.

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MIPCOM 2018. Made in Russia
© S. d'HALLOY — IMAGE & CO
MIPCOM 2018. Made in Russia

В первый день работы рынка состоялась торжественная церемония передачи звания «Страна почета» MIPCOM от России Китаю. На церемонии со стороны РФ присутствовали старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков и руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко. Со стороны Китая — вице-министр китайской национальной администрации радио и телевидения NRTA (National Radio and Television Administration) Фань Вейпинь (Fan Weiping), генеральный директор по планированию и финансам Мень Тун (Meng Tong), заместитель генерального директора международного департамента, Чжоу Цзихун (Zhou Jihong) и заместитель генерального директора по международному продвижению государственного информационного совета Китая SCIO (State Council Information Office of China) Лин Ли (Ling Li). Церемонию посетили мэр Канн Дэвид Лиснар и руководство Reed Midem — компании-организатора MIPCOM: директор компании Пол Зилк, руководитель развлекательного департамента Жером Дэлайе, глава рынка MIPCOM Лорин Гарод, а также директор по развитию Тед Баракос.

Несмотря на передачу звания «Страны почета» Россия не сбавила обороты и представила на рынке обширную программу. На MIPCOM приехало более 160 компаний из нашей страны, на стенде Made In Russia работало 22 из них: анимационные студии, компании «Среда», Art Pictures, «Централ Партнершип», телеканал ТВ-3 и др.

Старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков отметил:

«За год российские компании совершили качественный прорыв — мировые онлайн-гиганты Netflix, Amazon, Hulu покупают российскую анимацию и сериалы, международные дистрибьюторы отслеживают новые проекты из России, отечественный контент продают Beta Film, Eccho Rights, Cineflix Rights, Dori Media, Red Arrow и Global Agency, а наши мультсериалы набирают миллионы просмотров на крупнейших онлайн-сервисах в Китае, Но всегда есть возможности расти и добиваться большего, особенно в части создания оригинального контента, который будут смотреть без преувеличения во всем мире».

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Передача звания «Страна почета»
© 360 Media-Reed MIDEM | M Almina
Передача звания «Страна почета»

Помимо премьер «Триггера» и «Обыкновенной женщины», о которых ИА REGNUM сообщало отдельно, на рынке состоялся показ мини-сериала «Матильда» Алексея Учителя. В 2016 году проект на раннем этапе производства был представлен в финале первого международного питчинга MIPDrama с 30-минутным фрагментом. Теперь байерам представили готовый четырехсерийный проект, доступный в высоком разрешении 4K. Надо сказать, что фильм, вызвавший в России неоднозначную реакцию и волну скандалов, прекрасно вписывается в мировой рынок. Зрители видят в «Матильде» лишь очень красивую сказку о запретной любви принца и простолюдинки, а не искажение российской истории, неуважительное отношение к трагической судьбе монархии и нашего государя. Экранное время мини-сериала позволило с размахом показать дорогие декорации и шикарные костюмы, уделить больше внимания деталям, растворить в общем спокойном повествовании пикантные сцены.

Надо сказать, что в целом наши проекты выглядят на рынке выигрышно. В рамках специального представления Fresh TV участникам ранка показали ролики сериалов из разных стран, и подборка огорчила своим однообразием. Не секрет, что сейчас криминальная драма является самым популярным в мире жанром, так что производители разных стран, каждый на свой лад, снимают остросюжетные истории. Английский четырех-серийный фильм «Плач» (The cry) повествует о молодой женщине, тяжело переживающую послеродовую депрессию. Ее малыш плачет постоянно: днем и ночью, дома и в магазине, в самолете и в машине… Но настоящий кошмар в жизни героини начинается после похищения младенца.

Итальянцы представили 8-серийную историю на традиционный бандитский сюжет «Побег от мафии» (Escape from mafia). Турки привезли на рынок 120-серийную сагу «Горькие земли» (Bitter lands), в который переплелись романтическая лав-стори и криминальная драма. В Бразилии создали сериал на актуальную тему «Домогательство» (Harassment) о докторе-маньяке.

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Бен Стиллер показал в Каннах эпизод своего сериала «Побег из Даннеморы». Пол Дано и Бенисио Дель Торо играют в нем двух преступников, осужденных пожизненно за убийство, но при помощи замужней работницы тюрьмы (в исполнении Патриции Аркетт), совершивших дерзкий побег.

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Бен Стиллер предсталяет «Побег из Даннеморы»
Reed Midem © S. CHAMPEAUX — Image & Co
Бен Стиллер предсталяет «Побег из Даннеморы»

Самый приятный сюрприз приготовили немцы, решившие снять телевизионный ремейк классического фильма Фрина Ланга «М. Город ищет убийцу» (М — a city hunts a murderer). Шедевр 1931 года создан настолько мастерски, так пластичен, выразителен и актуален, что авторы шестисерийного сериала смогли позаимствовать не только отличный сюжет, но и множество удачных решений для формирования тягостной атмосферы — вплоть до мелодии Грига, которую напевает убийца.

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Допрос
Цитата из сериала «М. Город ищет убийцу»
Допрос

Самым оригинальным оказался трехсерийный английский сериал «Бабочка» (Butterfly), об одиннадцатилетнем мальчике, принявшем тяжелое решение открыться всему миру и начать жить как девочка. Косметика, платья и заколки — оказываются только внешним проявлением глубочайших внутренних переживаний подростка, принять которого таким, какой он есть, тяжело даже самим близким людям — родителям.

Параллельно с телевизионными сериалами (большими, зрелищными и дорогостоящими проектами) на рынке появляется всё больше веб-сериалов — многосерийных историй, снятых специально для показа в интернете, на онлайн платформах. Компактность и относительная дешевизна проектов позволяет авторам сохранять свободу и смело пускаться на разного рода эксперименты. Так, Австралия, где создание веб-сериалов поддерживается на государственном уровне, представили серию «Это Дезмондо Рэй!» (This is Desmondo Ray:) анимационно-игровые истории повествуют о нелепом неудачнике, мечтающем о любви. В Аргентине снимают музыкальную комедию «Я — Андер» (Soy ander) о сексуальной звезде низкопробных сериалов, которая решает кардинально поменять свою жизнь. От России на MIPCOM показали триллер «Девушка с плеером» (The Hidden Track), основанный на одноименном бестселлере Валентины Назаровой. Главная героиня — девушка из России, разыскивающая в Лондоне свою загадочным образом пропавшую сестру. Помогают ей в этом социальные сети и улицы мегаполиса, а плейлист в старом плеере становится единственным, что может дать подсказку.

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На диване
Цитата из к/ф «Это Дезмондо Рэй!», реж Стив Бэйкер. 2017. Австралия
На диване

Российские проекты продают уже не только отечественные компании, но и самые крупные игроки рынка, взявшиеся на продвижение нашего контента на разные территории, а некоторые зарубежные производители смело создают сериалы о жизни в России (о которой, правда, имеют очень смутное представление).

Генеральный директор компании «Экспоконтент» (официальный представитель Reed Midem в России и СНГ) Александра Модестова:

«Как все уже заметили, каждая компания на рынке считает необходимым иметь какой-нибудь контент, привязанный к России. К сожалению, среди него попадаются такие проекты как польско-скандинавский сериал «Moscow Noir» — развесистая клюква о России 1990-х. В таких ситуация мне хочется посоветовать коллегам поберечь свои деньги, и не вкладываться в подобные идеи. Когда люди видят нашего «Триггера», «Обыкновенную женщину» «Матильду», наши анимационные сериалы, то на такие поделки смотрят с недоумением, потому что это точно не отражает ни нашу жизнь, ни наши реалии. На рынке понимают, что Россия превратилась в крутую и интересную державу. Мы как организаторы можем только порадоваться тому, как русские участники рынка плодотворно и упорно работают: их не остановить! Переговоры идут, заключается много сделок — это самый главный показатель эффективности. Но все равно, несмотря на то, что мы многого добились, впереди еще много работы. Для одних проектов нужна копродукция, для других — финансирование внутри страны. Представлено много пресейлов — проектов, которые только начинают создаваться, как в игровых сериалах, так и в анимации. Работа над ним только стартовала, в переговоры с зарубежными партнерами активно ведутся. Так что можно сказать с уверенностью, что на несколько лет мы работой обеспечены».

Читайте ранее в этом сюжете: «Обычную женщину» из России показали на Каннском кинорынке

regnum author Алена Сычева
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