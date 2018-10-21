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Чеченский и липецкий театры начинают сотрудничество

Культура

Благодаря договору культурные учреждения смогут осуществлять обменные гастроли

Чеченский и липецкий театры начинают сотрудничество
Театральные маски

Липецк, 21 октября 2018, 19:57 — REGNUM  Липецкий академический театр драмы имени Льва Толстого подписал договор о сотрудничестве с Чеченским государственным драматическим театром, сообщает 21 октября LipetskMedia.ru.

Событие произошло во время проведения фестиваля «Липецкие театральные встречи» на котором грозненский театр выступил со спектаклем «Женитьба» по повести Николая Гоголя.

Подписанный договор открывает возможность для обоих театров проводить совместные мастер-классы, осуществлять гастрольную деятельность и иные виды творческой деятельности.

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