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Недовольные покупатели Shadow of the Tomb Raider обрушили игре рейтинг

Культура

Им не понравилось, что дистрибьютор спустя лишь месяц после начала продаж объявил серьёзные скидки

Недовольные покупатели Shadow of the Tomb Raider обрушили игре рейтинг
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Shadow of the Tomb Raider

Монреаль, Канада, 21 октября 2018, 18:09 — REGNUM  Покупателям, который приобрели игру Shadow of the Tomb Raider не понравилось, что дистрибьютор спустя месяц после начала продаж (16 октября 2018 года) запустил акцию, позволяющую сэкономить до 47% при покупке игры в Steam. Об этом 20 октября сообщил портал PCGamesN.

В итоге они обвалили рейтинг игры. В отрицательных отзывах, есть, конечно, множество упоминаний о различных ошибках и сбоях, проблемах геймплея, однако многие пользователи сервиса негодуют по поводу ценовой политики. Сейчас в Steam базовую версию Shadow of the Tomb Raider можно приобрети со скидкой 34%, а скидка на версию с набором Croft Edition составляет 47%. На момент написания этой заметки игре поставлена «смешанная» оценка (при 4979 отзывах).

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Напомним, Shadow of the Tomb Raider — это игра в жанре экшн-приключения (приключенческая игра, в которой результат часто зависит от скорости реакции игрока), она вышла в продажу 14 сентября 2018 года. Её издателем является компания Square Enix, разработчиками — компании Eidos Montreal, Crystal Dynamics и Nixxes Software.

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