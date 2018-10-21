Недовольные покупатели Shadow of the Tomb Raider обрушили игре рейтинг

Монреаль, Канада, , 18:09 — REGNUM Покупателям, который приобрели игру Shadow of the Tomb Raider не понравилось, что дистрибьютор спустя месяц после начала продаж (16 октября 2018 года) запустил акцию, позволяющую сэкономить до 47% при покупке игры в Steam. Об этом 20 октября сообщил портал PCGamesN.

В итоге они обвалили рейтинг игры. В отрицательных отзывах, есть, конечно, множество упоминаний о различных ошибках и сбоях, проблемах геймплея, однако многие пользователи сервиса негодуют по поводу ценовой политики. Сейчас в Steam базовую версию Shadow of the Tomb Raider можно приобрети со скидкой 34%, а скидка на версию с набором Croft Edition составляет 47%. На момент написания этой заметки игре поставлена «смешанная» оценка (при 4979 отзывах).

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Напомним, Shadow of the Tomb Raider — это игра в жанре экшн-приключения (приключенческая игра, в которой результат часто зависит от скорости реакции игрока), она вышла в продажу 14 сентября 2018 года. Её издателем является компания Square Enix, разработчиками — компании Eidos Montreal, Crystal Dynamics и Nixxes Software.

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