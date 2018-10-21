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В Башкирии отметили 99-летие поэта Мустая Карима

Культура

В честь великого башкирского поэта был показан спектакль «Луна и листопад» по его повести «Помилование»

В Башкирии отметили 99-летие поэта Мустая Карима
Иллюстрация: Tatarstan.ru
Мустай Карим

Уфа, 21 октября 2018, 18:24 — REGNUM  В столице Башкирии городе Уфа прошли торжественные празднования 99-летия народного поэта и писателя республики Мустая Карима, сообщает 21 октября Bashinform.ru.

В честь великого башкирского поэта был показан спектакль «Луна и листопад» по его повести «Помилование». На представлении присутствовали дочь и внук Карима, а также врио главы республики Радий Хабиров.

Напомним, Мустай Карим крупнейший поэт, писатель и друматург Башкирии. Народный поэт Башкирской АССР, герой социалистического труда, а также лауреат Ленинской и многих других престижных премий.

Поэт прожил долгую жизнь и скончался на 86 году жизни в 2005 году. В республике его имя известно каждому, в преддверии 100-летнего юбилея Карима готовятся масштабные празднования.

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