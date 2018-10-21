«Хэллоуин» может сдвинуть «Веном» с места лидера кинопроката США

Лос-Анджелес, США, , 17:44 — REGNUM Новый фильм ужасов «Хэллоуин» режиссёра Дэвида Гордона Грина уже в первые выходные показов может собрать в США больше $80 млн и обогнать по скорости сбора фильм «Веном» Рубена Флейшера. Об этом 21 октября сообщил портал Express.

Уже в четверг (18 октября 2018 года) картина смогла собрать в 3928 кинотеатрах США $7,7 млн, в пятницу, 19 октября 2018 года, она собрала $33,3 млн. Причём, в отличие от «Венома» она не имела дополнительных доходов от показов в кинотеатрах формата IMAX. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил оценку 80%.

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Издание напоминает: в сентябре 2019 года эксперты озвучили прогноз, согласно которому картина сможет собрать в первые выходные показов $40−50 млн. Таким образом, реальный уровень сборов «Хэллоуина» может в два раза превысить прогнозируемый.

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