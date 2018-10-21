Воскресенье, 21 Октября 2018 года
19:05:30 МСК

Екатеринбургский Коляда-Театр до конца года поставит три премьеры

Культура

В начале ноября здесь также пройдет театральный фестиваль

Екатеринбургский Коляда-Театр до конца года поставит три премьеры
Keanu69
Коляда-Театр

Екатеринбург, 21 октября 2018, 17:31 — REGNUM  В Екатеринбургском Коляда-Театре поставят три новых спектакля до конца 2018 года, сообщает 21 октября Вечерний Екатеринбург.

1 ноября состоится премьера детского спектакля «Ветер в усах», по произведению Вячеслава Водяного.

4 ноября зрителей ожидает постановка пьесы Екатерины Васильевой «А у вас все хорошо?»

4 декабря впервые будет поставлен спектакль «Оптимистическая трагедия» по произведению Всеволода Вишневского.

Напомним, в первых числах ноября в Екатеринбурге состоится международный фестиваль театральных постановок «Коляда-Plays», зрители смогут посмотреть здесь около 40 спектаклей, представленных 34 театрами.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермский театр «У Моста» издал третью книгу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Театр
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить