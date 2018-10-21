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«Ночь искусств» в пермском театре оперы и балета

Культура

Концерт La Notte e l'Opera состоится 3 ноября

«Ночь искусств» в пермском театре оперы и балета
D V S
Пермский театр оперы и балета

Пермь, 21 октября 2018, 17:16 — REGNUM  Пермский театр оперы и балета примет участие в акции «Ночь искусств», сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

Концерт La Notte e l'Opera состоится 3 ноября. Солисты хора совместно с Большим симфоническим оркестром исполнят арии из знаменитых опер. За пультом будет находится маэстро Петр Белякин.

Примечательно, что стоимость билетов на мероприятие не превышает 200 рублей, что удивительно в условиях ценовой политики культурного учреждения. Так, на некоторые концерты цена достигает 30 тыс. рублей.

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Общественная жизнь Пермского края
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