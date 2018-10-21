Звезда «Ходячих мертвецов» хотела бы сняться в сиквеле «Зомбиленда»

Нью-Йорк, США, , 16:07 — REGNUM Звезда сериала «Ходячие мертвецы» Том Пэйн, исполнивший в шоу роль Пола Ровиа по прозвищу Иисус, хотел бы сняться во второй части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Об этом 20 октября сообщил портал Сomicbook.

Актёр сказал, что было бы очень смешно, если бы ему удалось появиться в нескольких сценах фильма и сыграть в них зомби или какую-либо другую роль. С его точки зрения, это было бы интересным кроссовером. Пэйн также сказал, что он хотел бы сниматься в кино, потому что ему нравятся завершенные проекты, у которых есть начало, середина и конец.

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Напомним, ранее Пэйн признался, что он был не очень счастлив, когда узнал, что его персонаж будет делать в конце восьмого сезона сериала «Ходячие мертвецы». Что касается сиквела «Добро пожаловать в Zомбилэнд», то фильм должен выйти на большие экраны 11 октября 2019 года.

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