Воскресенье, 21 Октября 2018 года
17:22:16 МСК

Хабенский заявил о том, что не пользуется социальными сетями

Культура

«Я за тактильный контакт»

Хабенский заявил о том, что не пользуется социальными сетями
Elena Ringo
Константин Хабенский

Москва, 21 октября 2018, 16:07 — REGNUM  Известный российский актер и кинорежиссер Константин Хабенский заявил, что не пользуется социальными сетями, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

Артист подчеркнул, что ему важнее тактильный контакт, нежели виртуальные. В том числе это связано и с тем, что через интернет сложно установить настоящие эмоции человека.

«Тратить время на то, чтобы слепнуть в мобильном телефоне или где-то еще… Я не научился так. Поэтому дорожу тем, что у меня есть», — подчеркнул артист.

Напомним, картина Константина Хабенского «Собибор», повествующая о восстании в концентрационном лагере, вошла в лонг-лист американской кинопремии «Оскар». Режиссерская работа артиста была выдвинута большинством голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Собибор» Константина Хабенского включён в список претендентов на «Оскар»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наше кино
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить