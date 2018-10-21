Шоураннер третьего сезона «Сорвиголовы» хочет выпустить продолжение сериала

Нью-Йорк, США, , 15:47 — REGNUM Шоураннер третьего сезона сериала Marvel и Netflix «Сорвиголова» Эрик Олсон хотел бы работать над выпуском четвёртого сезона шоу. В этом он 21 октября признался в интервью журналистам портала Comicbook.

Олсон сказал, что ему было «очень весело» работать над сериалом и он уверен в том, что такие же чувства испытывают все члены команды проекта. Издание в свою очередь напомнило, что все сезоны «Сорвиголовы» запускали разные шоураннеры, и если Олсон будет работать над продолжением, то это принесет в проект момент непрерывности. Автор заметки также пишет, что несмотря на новости о закрытии сериалов «Люк Кейдж» и «Железный кулак» трудно ожидать, что Netflix решит закрыть ещё один сериал.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Netflix, вслед за закрытием сериала «Железный кулак», приняла решение закрыть и шоу «Люк Кейдж». Фанаты сериала создали в сети петицию, в которой они попросили руководство потокового сервиса отменить своё решение.

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