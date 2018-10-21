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Шоураннер третьего сезона «Сорвиголовы» хочет выпустить продолжение сериала

Культура

Эрик Олсон отметил, что всей команде проекта было очень весело работать над ним

Шоураннер третьего сезона «Сорвиголовы» хочет выпустить продолжение сериала
Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США
Мэтт Мёрдок

Нью-Йорк, США, 21 октября 2018, 15:47 — REGNUM  Шоураннер третьего сезона сериала Marvel и Netflix «Сорвиголова» Эрик Олсон хотел бы работать над выпуском четвёртого сезона шоу. В этом он 21 октября признался в интервью журналистам портала Comicbook.

Олсон сказал, что ему было «очень весело» работать над сериалом и он уверен в том, что такие же чувства испытывают все члены команды проекта. Издание в свою очередь напомнило, что все сезоны «Сорвиголовы» запускали разные шоураннеры, и если Олсон будет работать над продолжением, то это принесет в проект момент непрерывности. Автор заметки также пишет, что несмотря на новости о закрытии сериалов «Люк Кейдж» и «Железный кулак» трудно ожидать, что Netflix решит закрыть ещё один сериал.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Netflix, вслед за закрытием сериала «Железный кулак», приняла решение закрыть и шоу «Люк Кейдж». Фанаты сериала создали в сети петицию, в которой они попросили руководство потокового сервиса отменить своё решение.

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