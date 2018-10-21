В США скончался режиссер сериала «Клан Сопрано»

Вашингтон, , 15:49 — REGNUM В США скончался известный кинорежиссер Дэнни Лейнер, об этом 21 октября сообщил его коллега Росс Путман на своей странице в социальной сети Facebook.

«Лейнер постоянно добивался того, чтобы все члены его команды выдавали лучшее, на что они способны», — подчеркнул Путман.

По всей видимости кинорежиссер скончался от рака легких, смерть наступила 18 октября.

Напомним, 57-летний режиссер Дэнни Лейнер известен по созданию комедийного кинофильма «Где моя тачка чувак?», также он принимал участие в создании таких сериалов как «Клан Сопрано», «Хулиганы и ботаны», «Как добиться успеха в Америке?»

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