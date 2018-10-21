Фанаты Marvel не смирились с закрытием сериала Netflix «Люк Кейдж»

Нью-Йорк, США, , 15:20 — REGNUM Фанаты «Люка Кейджа» создали на портале Change.org петицию, в которой они обратились к руководству Netflix с просьбой отменить решение о закрытии сериала. Об этом 20 октября сообщил портал Сomicbook.

«Люк Кейдж — лучшее шоу Marvel», — написали они, добавив, что главный персонаж является примером героя, а сам сериал является отличным вариантом для семейного просмотра, кроме того, в нём отличная музыка. На момент написания этой заметки петицию подписали более 1700 человек.

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Напомним, о том, что сериал «Люк Кейдж» не будет продлён на третий сезон, стало известно 19 октября 2018 года в тот же день, когда Netflix показал первую серию третьего сезона «Сорвиголовы». Эксперты отметили, что отмена сериала была довольно неожиданной, если учесть, что шоураннер Чео Ходари Кокер начал подбирать сценаристов, а исполнитель главной роли Майк Колтер ранее дразнил поклонников информацией по поводу третьего сезона.

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