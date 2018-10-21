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В Мультимедия Арт Музее в Москве пройдет выставка Виктора Пивоварова

Культура

Он по праву считается одним из основателей московского романтического концетуализма

Москва, 21 октября 2018, 10:20 — REGNUM  23 октября в Мультимедиа Арт Музее в Москве откроется выставка одного из основателей московского концептуализма, художника Виктора Пивоварова «Московский альбом». В экспозицию войдут известные графические листы из альбомов художника «Действующие лица» (1996), «Если» (1995) и «Флоренция» (2005−2010), а также совсем недавнего «Москва, Москва» (2017). Для более глубокого проникновения в замысел художника организаторы экспозиции привлекли саунд-инсталляции из сохранившихся аудиозаписей лекций таких известных философов ХХ века как Мераб Мамардашвили, Александр Пятигорский, Генрих Сапгир.

Виктор Пивоваров — замечательный иллюстратор, художник тонко чувствующий время и смотрящий на него одновременно и трезво, и с глубокой иронией, и даже с метафизическим прищуром. Его заботы по-своему завораживают, заставляют задуматься, порой откровенно провоцируют.

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Культурная хроника
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