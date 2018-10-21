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Концертом Игоря Бутмана завершается тульский этап фестиваля BRASS DAYS

Культура

А самым запоминающимся событием музыкального форума стал brass battle духовых ансамблей двух главных театров России — Большого и Мариинского

Концертом Игоря Бутмана завершается тульский этап фестиваля BRASS DAYS
Frolzart
Игорь Бутман

Тула, 21 октября 2018, 09:49 — REGNUM  В Туле, Москве, Волгограде и Оренбурге проходит VIII Музыкальный фестиваль медного духового искусства BRASS DAYS. 21 октября тульскую часть форума завершит выступление выдающегося российского джазового музыканта, блестящего саксофониста Игоря Бутмана. Его партнерами в этот вечер станут Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением Владислава Лаврика, который на этот раз выступит и в роли солиста.

Смотр духовой музыки уже отметился целым рядом мероприятий, но одно стоит выделить особо — это brass battle на сцене Малого зала консерватории: в «битве» сошлись брасс-ансамбли двух главных театров России — Большого и Мариинского. Победителем жесткой схватки вышел зритель, получивший огромное удовольствие от виртуозного исполнения коллективами самой разноплановой музыки.

28 октября фестиваль Brass days переместится в Волгоград. На сцене Центрального концертного зала филармонии выступит Волгоградский академический симфонический оркестр.

3 ноябрявновь Москвав Большом зале консерватории прозвучат «Вариации на тему рококо» Чайковского в переложении для флюгельгорна в исполнении Сергея Накарякова. А 7ноября в Камерном зале Московской филармонии выступлением Ансамбля «Брасс-солисты России». В программе — Чайковский, Рахманинов, Куцир.

Подведение итогов фестиваля состоится BRASS DAYS состоится 13 декабря в Оренбургской филармонии.

Инициатором и художественным руководителем фестиваля является один из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик.

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Культурная хроника
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