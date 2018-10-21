Гран-при Лондоновского кинофестиваля получила картина «Радость»

Лондон, , 09:39 — REGNUM Гран-при 62-го Лондонского кинофестиваля получил фильм «Радость» режиссером иранского происхождения Судабех Мортезаи, сообщает 21 октября ТАСС.

Картина повествует о нигерийской девушке, которую заставляют заниматься проституцией на территории Европейского союза, куда она была привезена со своей родины. Героиня по имени Джой, что в переводе означает радость, не в силах противиться обстоятельствам и со временем привыкает к своей судьбе.

Члены жюри высоко оценили работу, назвав ее «уникальной и провокативной». По мнению экспертов, она шокирует тем, как люди мирятся с обстоятельствами не в силах их преодолеть.

В общей сложности на главный приз Лондонского кинофестиваля претендовали 10 кинокартин, снятых режиссерами Великобритании, Венгрии, Италии, Китая, США, а также других стран.

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