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Группа «Ленинград» поедет в тур по футбольным стадионам

Культура

Турне начнется летом 2019 года

Группа «Ленинград» поедет в тур по футбольным стадионам
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Санкт-Петербург, 21 октября 2018, 09:25 — REGNUM  Популярная группа «Ленинград» поедет в турне по местам проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает 21 октября Matchtv.ru

Коллектив во главе с Сергеем Шнуровым выступит на стадионах, где проходили футбольные матчи. Начиная с июня 2019 года, группа выступит в таких городах как Калининград, Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Ростов, Волгоград.

Напомним, группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров приобрели популярность благодаря эксцентричным песням, содержащим обильное количество мата. Клипы коллектива пользуются большой популярностью в интернете.

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