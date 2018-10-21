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В Союзе кинематографистов заступились за фильм о блокадном Ленинграде

Культура

По мнению Гильдии киноведов и кинокритиков, в указанной выше кинокартине нет никакого глумления над историческим событием, фильм посвящен другому

Санкт-Петербург, 21 октября 2018, 09:14 — REGNUM  Члены Союза кинематографистов России выступили в защиту комедии о блокадном Ленинграде «Праздник».

По мнению Гильдии киноведов и кинокритиков, в указанной выше кинокартине нет никакого глумления над историческим событием, фильм посвящен другому.

«Только суд имеет право устанавливать нарушение законодательства РФ тем или иным фильмом, а также решать вопрос о выпуске спорных произведений в прокат», — отметили авторы обращения.

Напомним, оскандалившаяся картина «Праздник» вызвала бурю возмущения среди общественности, причиной тому стал тот факт, что в фильме искажается историческая действительность.

Авторы показали партийную элиту Ленинграда, живущую в роскоши в то время, как народ испытывает лишения в связи с блокадой города. В действительности же ничего подобного не происходило, а миф о «зажравшихся партийных бонзах» был выдуман нацистской пропагандой.

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