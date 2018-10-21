В Петербурге открывается фестиваль «Международная неделя консерваторий»

Санкт-Петербург, , 08:56 — REGNUM 21 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге откроется XVIII фестиваль «Международная неделя консерваторий». В этот вечер прозвучат произведения выпускников консерватории — выдающихся композиторов ХХ века — Георгия Свиридова, Дмитрия Шостаковича, Анатолия Лядова и других.

Фестиваль «Международная неделя консерваторий» учрежден Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова в 2001 году. Этот крупнейший музыкальный форум не имеет аналогов в мире: за 17 лет он представил более 270 высших школ музыки России, Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

В 2018 году на лучших концертных площадках Петербурга — в Эрмитажном театре, в Мариинском театре, Шереметевском дворце — выступят представители 14 высших школ музыки из 11 стран мира.

Во время торжественного открытия будет вручен диплом и мантия почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории всемирно известному дирижеру, народному артисту СССР Владимиру Федосееву.

Ранее этого почетного звания были удостоены Юрий Темирканов, Родион Щедрин, Кшиштоф Пендерецкий, Валерий Гергиев, Елена Образцова.