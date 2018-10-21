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Питер Динклейдж намекнул на судьбу Тириона в «Игре престолов»

Культура

Последний съемочный день актер назвал «красивым и печальным»

Питер Динклейдж намекнул на судьбу Тириона в «Игре престолов»
Цитата из тс Игра престолов. 2011. США, Великобритания
Тирион Ланнистер на суде

Вашингтон, 21 октября 2018, 05:03 — REGNUM  Один из главных героев «Игры престолов», Тирион Ланнистер, может погибнуть в восьмом сезоне сериала. Об этом рассказал играющий его актер Питер Динклейдж, сообщает Vulture.

По словам Динклейджа, история Тириона получила очень хороший конец. Последний съемочный день актер назвал «красивым и печальным», отметив, что на площадке присутствовали многие участники проекта.

«Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным финалом», — сказал Динклейдж о своем герое Тирионе.

Как сообщало ИА REGNUM, первые серии фэнтези-саги «Игры престолов» вышли в 2011 году. Поклонники с нетерпением ждут восьмого, финального сезона в 2019 году.

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