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Театральный музей им. Бахрушина представил выставку «ГОРОДКЛИН#13»

Культура

Фантазии молодых художников на тему города и театра

Театральный музей им. Бахрушина представил выставку «ГОРОДКЛИН#13»
Иллюстрация: Gctm.ru
Выставка «ГОРОДКЛИН#13»

Москва, 20 октября 2018, 18:59 — REGNUM  20 октября в Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина открылась выставка «ГОРОДКЛИН#13». Она проходит в рамках II Биеннале театрального искусства. Экспозиция объединяет различные художественные объекты — макеты, эскизы, инсталляции, плакаты, фотографии, связывающие, по задумке организаторов, сцену и городскую среду. Свое видение магического города-театра представили 13 молодых художников, а также выпускники и студенты Школы-студии МХАТ, РАТИ-ГИТИС, Школы дизайна ВШЭ, КМТИ им. Вишневской, Британской высшей школы дизайна.

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Культурная хроника
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