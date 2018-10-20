Театральный музей им. Бахрушина представил выставку «ГОРОДКЛИН#13»

Москва, , 18:59 — REGNUM 20 октября в Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина открылась выставка «ГОРОДКЛИН#13». Она проходит в рамках II Биеннале театрального искусства. Экспозиция объединяет различные художественные объекты — макеты, эскизы, инсталляции, плакаты, фотографии, связывающие, по задумке организаторов, сцену и городскую среду. Свое видение магического города-театра представили 13 молодых художников, а также выпускники и студенты Школы-студии МХАТ, РАТИ-ГИТИС, Школы дизайна ВШЭ, КМТИ им. Вишневской, Британской высшей школы дизайна.