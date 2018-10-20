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Голливудский актер Брюс Дерн экстренно госпитализирован

Культура

Пока нет информации будет ли он продолжать работу над фильмом Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Голливудский актер Брюс Дерн экстренно госпитализирован
Gage Skidmore
Брюс Дерн

Вашингтон, 20 октября 2018, 19:12 — REGNUM  Известный киноактер Брюс Дерн экстренно госпитализирован, сообщает 20 октября ТАСС.

Во время пробежки актер упал и сломал себе шейку бедра. Актера поместили в больницу для наблюдения.

Агент Дерна подтвердил опасения поклонников артиста, отметив, что перелом представляет серьезную опасность.

Напомним, 82-летний Брюс Дерн известный американский актер, за свою долгую карьеру он снялся в более чем 140 фильмов и сериалов. В настоящее время он работает над картиной Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Ранее предполагалось, что в фильме примет участие Берт Рейнольдс, но актер скончался от сердечного приступа.

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