Атомному ледоколу «Ленин» вручён паспорт объекта культурного наследия

Мурманск, , 19:14 — REGNUM Церемония вручения паспорта объекта культурного наследия федерального значения и охранного обязательства первому атомному ледоколу «Ленин» состоялась на борту судна. Об этом сообщил 20 октября телеканал «Культура».

Эти документы являются основными в системе государственной охраны объектов культурного значения. Подготовил их комитет по культуре и искусству Мурманской области.

Со стороны собственника судна, «Атомфлота» документы подписал исполняющий обязанности генерального директора предприятия Андрей Смирнов. Смирнов отходил на ледоколе «Ленин» 20 лет, и именно под его командованием атомоход совершил свой последний рейс.

Сообщается, что с получением нового статуса атомный ледокол станет 18-м объектом культурного наследия федерального значения в Мурманской области, наряду с Оленеостовским могильником и памятниками деревянного зодчества в Ковде и Варзуге.

Напомним, что атомный ледокол «Ленин» стал на вечную стоянку в морском порту Мурманска в 2009 году. В 2016 году судно признали объектом культурного наследия федерального значения. Два года понадобилось для подготовки к оформлению документов. На судне был проведён полный технический осмотр, зафиксированы все важные моменты в истории ледокола до настоящего момента.

Новый статус судна обязывает его собственника сохранять исторический облик атомохода и обеспечивать его сохранность. Кроме того, все работы на борту ледокола теперь надо будет согласовывать с комитетом по культуре.