Москва, 20 октября 2018, 18:38 — REGNUM С октября 2018 года по март 2019 компания МОСГОРТУР организует 14 экскурсий для детей и взрослых с нарушением слуха в музеях Москвы. Это замечательное начинание проводится в государственных учреждениях культуры и частных музеях столицы проводится во второй раз: в 2017 году инклюзивные экскурсии были предназначены для слабовидящих людей. Сегодня во многих галереях создана доступная среда, выставки могут посещать с различными нарушениями здоровья. Но для многих из них крайне важно чувствовать внимание, им необходимо также участвовать в культурной жизни. Врачи считают, что сегодня слабослышащих и глухих людей почти десять процентов. Это и те, кто родился с нарушениями слуха, и те, кто его потерял по профессиональным причинам или с возрастом. Теперь они могут узнать о произведениях искусства непосредственно в музеях из уст квалифицированных экскурсоводов.
МОСГОРТУР организует в музеях экскурсии для людей с нарушением слуха
На счету МОСГОРТУРа такие известные акции как «Добрый автобус», «Урок в музее» и другие
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