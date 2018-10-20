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В Перми пройдет международный конкурс исполнителей на народных инструментах

Культура

На фестивале планируется проведение мастер-классов, а также дискуссий с авторитетными экспертами в области культуры и искусства, в том числе и зарубежными

В Перми пройдет международный конкурс исполнителей на народных инструментах
Cyril Deug
Балалайка

Пермь, 20 октября 2018, 18:41 — REGNUM  В Перми пройдет VI международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Прикамье 2018», сообщает 20 октября Rewizor.ru

Целью культурного мероприятие является выявление молодых и талантливых исполнителей. Конкурсная программа будет представлена такими номинациями как «баян», «аккордеон», «домра», «балалайка», «ансамбли и оркестры» и «дирижирование».

Также в рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов, а также дискуссий с авторитетным экспертами в области культуры и искусства, в том числе и зарубежными.

Также участники мероприятия могут посетить концерты музыкантов Пермской филармонии, а также коллектива «Андское трио» из Колумбии. Фестиваль пройдет с 21 по 27 октября в Пермском государственном институте культуры.

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Общественная жизнь Пермского края
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