В Пермской филармонии состоится необычный концерт группы TheMatrixx

Пермь, , 18:39 — REGNUM В Большом зале Пермской краевой филармонии пройдет совместный концерт рок-группы TheMatrixx и симфонического оркестра, сообщает 20 октября Rewizor.ru

Напомним, известная рок-группа TheMatrixx была создана в 2010 году музыкантами из группы НАИВ и солистом «Агаты Кристи» Глебом Самойловым.

Концерт привлекает своей необычной формой: исполнение популярных песен будет сопровождаться театральными действиями и оркестровой аранжировкой, создавая фактически новый жанр.

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