В Москве открылась выставка Алексея Бобрусова «Городские мистерии»

Москва, , 18:04 — REGNUM В Москве в Театральной галерее на Малой Ордынке открылся выставочный проект художника Алексея Бобрусова «Городские мистерии». Об это сообщает портал АртМосковия.

Три серии живописных работ — «Парижские курьёзы», «День музыки» и «Paris photo» — посвящены одной теме (что можно понять и из названия) — самому магическому городу на планете Парижу. Он хоть и является основой основ экспозиции, на самом деле является всего лишь отправной точкой для безудержных фантазий, воспоминаний, осмыслений как прошлого так и будущего.

Алексей Бобрусов — график, художник, участник многочисленных российских и международных выставок. На его счету 57 персональных экспозиций. Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина и других собраниях.