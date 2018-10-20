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В Москве открылась выставка Алексея Бобрусова «Городские мистерии»

Культура

Фантазии и обыденность удивительно «уживаются» в полотнах художника

В Москве открылась выставка Алексея Бобрусова «Городские мистерии»
Pecapit
Алексей Бобрусов

Москва, 20 октября 2018, 18:04 — REGNUM  В Москве в Театральной галерее на Малой Ордынке открылся выставочный проект художника Алексея Бобрусова «Городские мистерии». Об это сообщает портал АртМосковия.

Три серии живописных работ — «Парижские курьёзы», «День музыки» и «Paris photo» — посвящены одной теме (что можно понять и из названия) — самому магическому городу на планете Парижу. Он хоть и является основой основ экспозиции, на самом деле является всего лишь отправной точкой для безудержных фантазий, воспоминаний, осмыслений как прошлого так и будущего.

Алексей Бобрусов — график, художник, участник многочисленных российских и международных выставок. На его счету 57 персональных экспозиций. Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина и других собраниях.

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Культурная хроника
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