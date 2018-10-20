Форум в Санкт-Петербурге посетит эксперт по сохранению культурного наследия

Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM VII Санкт-Петербургский международный культурный форум посетит известный культуролог Катрин Меркле, сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт курирует деятельность Совета Европы, связанную с культурой, конвенциями по наследию и Стратегией европейского культурного наследия XXI века.

Целью визита Меркле станет расширение культурного диалога между Россией и Советом Европы в вопросе сохранения культурного наследия.

«Госпожа Меркле возглавляет Подразделение культуры и культурного наследия в Директорате демократического участия при Совете Европы. Она также занимает пост секретаря Руководящего комитета по культуре, наследию и ландшафтам», — отмечают организаторы форума, подчеркивая важность визита эксперта.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является ключевым культурным событием года. В нем традиционно принимают участие звезды театра, оперы и балета, музыканты и режиссеры, общественные деятели, представители академических кругов, а также политики.

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