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Форум в Санкт-Петербурге посетит эксперт по сохранению культурного наследия

Культура

Целью визита Меркле станет расширение культурного диалога между Россией и Советом Европы в вопросе сохранения культурного наследия

Форум в Санкт-Петербурге посетит эксперт по сохранению культурного наследия
Николай Купреянов. Граждане, храните памятники искусства! (фрагмент). 1919

Санкт-Петербург, 20 октября 2018, 17:59 — REGNUM  VII Санкт-Петербургский международный культурный форум посетит известный культуролог Катрин Меркле, сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт курирует деятельность Совета Европы, связанную с культурой, конвенциями по наследию и Стратегией европейского культурного наследия XXI века.

Целью визита Меркле станет расширение культурного диалога между Россией и Советом Европы в вопросе сохранения культурного наследия.

«Госпожа Меркле возглавляет Подразделение культуры и культурного наследия в Директорате демократического участия при Совете Европы. Она также занимает пост секретаря Руководящего комитета по культуре, наследию и ландшафтам», — отмечают организаторы форума, подчеркивая важность визита эксперта.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является ключевым культурным событием года. В нем традиционно принимают участие звезды театра, оперы и балета, музыканты и режиссеры, общественные деятели, представители академических кругов, а также политики.

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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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