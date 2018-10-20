В Японии открылся фестиваль спектаклей, записанных в формате Ultra HD

Токио, , 17:57 — REGNUM Азиатский фестиваль спектаклей, записанных с использованием технологии сверхчёткого разрешения Ultra HD (8K), открылся в японском городе Тоон, сообщает 20 октября телеканал «Культура».

На фестивале представлены работы из Японии, Китая, Южной Кореи и России. Российский спектакль «Сон разума» представил на фестиваль Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Постановка представляет собой фантасмагорию по мотивам повести Гоголя «Записки сумасшедшего». Впервые запись спектакля в формате 8К была представлена в Токио и была тепло встречена публикой.

Фестиваль продлится два дня, организатором мероприятия выступил театр Bocchan. В следующем году планируется расширить географию стран-участниц фестиваля, включив в программу театральные постановки из Европы и Америки. В 2020 году запланировано проведение Всемирного фестиваля театральных постановок в формате 8К (Ultra HD).

Организаторы фестиваля рассчитывают в будущем на проведение мероприятий в других городах Азии, например, в Шанхае и Тайбэе, чтобы наладить культурный обмен и привлечь внимание туристов.

Стоит отметить, что запись в сверхчётком разрешении 8К даёт возможность записи спектакля без применения монтажа, «одним кадром». Благодаря этому при просмотре появляется эффект присутствия. Кроме того, спектакли, записанные в таком разрешении, можно смотреть с помощью театрального бинокля: чёткость изображения не теряется даже при сильном приближении.