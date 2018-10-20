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В Русском театре Стерлитамака пройдет читка пьесы Алексея Житковского

Культура

Произведение посвящено повседневной жизни сибирской глубинки

В Русском театре Стерлитамака пройдет читка пьесы Алексея Житковского
Русский драматический театр Стерлитамака

Стерлитамак, Башкирия, 20 октября 2018, 17:54 — REGNUM  В Русском драматическом театре города Стерлитамака состоится читка пьесы Алексея Житковского «Горка», сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Произведение посвящено повседневной жизни сибирской глубинки. О внутренней борьбе с самой собой, молодой воспитательницы детского сада. История будет понятна каждому, ведь она о нашей жизни.

«Смешная и грустная история о юной воспитательнице детского сада в Сибири, которая в борьбе с абсурдом ежедневной жизни, пытается разобраться в сложившихся обстоятельствах», — отмечают в театре.

Напомним, Алексей Житковский молодой драматург из Нижневартовска, победитель конкурса новой драматургии «Ремарка». Его пьеса «Горка» вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка 2018».

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