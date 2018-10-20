VII Санкт-Петербургский культурный форум посетят ведущие архитекторы мира

Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Эксперты VII Санкт-Петербургского международного культурного форума расскажут об архитектуре как средстве формирования национального облика, сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

В дискуссии примут участия крупнейшие современные архитекторы из Италии, Великобритании и других стран.

«Многие города приобретают свою самобытность за счет определенной архитектуры, будь то деревянные застройки, старинные монументальные здания или масштабные небоскребы», — отмечают организаторы форума.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является ключевым культурным событием года. В нем традиционно принимают участие звезды театра, оперы и балета, музыканты и режиссеры, общественные деятели, представители академических кругов, а также политики.

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