Пермский театр «У Моста» издал третью книгу

Пермь, , 16:12 — REGNUM Пермский театр «У Моста» выпустил книгу, «Театр «У Моста». Время мистики», сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Издание было приурочено к 30-летию культурного учреждения и стало уже третьим в коллекции театра.

Первой книгой, выпущенной театром «У Моста» стала монография Патрика Лонергана, посвященная крупнейшему современному ирландскому драматургу Мартину Макдонаху, вторая книга — издание восьми его пьес.

Таким образом, театр занимается не только своей прямой деятельностью, но также просветительством.

«Созданный тридцать лет назад, 7 октября 1988 года, молодым амбициозным режиссером Сергеем Федотовым театр «У Моста» за годы своего существования завоевал не просто популярность, но настоящую славу в театральном мире. А его основатель был признан выдающимся мастером театра, одним из лучших режиссеров России», — отмечает театральный критик Павел Подкладов, объясняя тем самым необходимость издания третьей книги театра.

Напомним, пермский театр «У Моста» снискал популярность как в России, так и за рубежом благодаря особой мистической атмосфере, присутствующий в постановках культурного учреждения.

Театр является лауреатом многочисленных престижных премий, в том числе премии «Золотая маска», полученной за спектакль «Калека с Инишмана», поставленный по пьесе известного драматурга Мартина Макдонаха.