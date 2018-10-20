VII Санкт-Петербургский культурный форум и новые технологии в киноиндустрии

Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM На VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме пройдет презентация проекта, который должен радикально изменить отношение зрителей к кинематографу, сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Современные технологии, такие как блокчейн и краудфандинг открывают для киноиндустрии совершенно новые перспективы, отмечают организаторы форума.

В рамках секции пройдет презентация платформы BeProducer— площадки, на которой любой человек может инвестировать в понравившийся кинопроект. Презентацию проведут основатель и управляющий партнер платформы Михаил Курбатов и один из инвесторов проекта Федор Бондарчук.

Смысл нового подхода заключается в том, что в обмен на финансирование инвестор получает цифровой аналог доли прав на будущий фильм. А в случае успеха картины, инвестор получает долю от прибыли.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является ключевым культурным событием года. В нем традиционно принимают участие звезды театра, оперы и балета, музыканты и режиссеры, общественные деятели, представители академических кругов, а также политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Политика и театр: интервью режиссёра «Театра.doc» Всеволода Лисовского

Читайте развитие сюжета: VII Санкт-Петербургский культурный форум посетят ведущие архитекторы мира