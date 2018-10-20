В Пермском края испортили арт-объект солонку

Березники, Пермский край, , 15:48 — REGNUM В городе Березники неизвестные уничтожили арт-объект попавший в российскую Книгу рекордов, сообщает 20 октября Накануне.Ru.

Гигантская солонка высотой около пяти метров простояла лишь четыре дня, после чего вандалы сломали ее нижнюю часть, что привело к высыпанию силикагеля, имитирующего соль.

Смысл арт-объекта был в его связи с историей Прикамья, главным богатством которого была соль.

Напомним, это не первое нападение вандалов на культурные объекты в Пермском крае. Так 11 октября в Перми человек, известный под кличкой Sad Face испортил известный арт-объект «Счастье не за горами», заменив первое слово в конструкции на слово «Смерть».

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