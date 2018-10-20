Правительство присудило премию «Душа России»

Москва, , 13:50 — REGNUM Правительство РФ присудило премию «Душа России». Ее удостаиваются с 2002 года художественные руководители, директора и солисты самодеятельных коллективов. Престижной наградой, в том числе и денежной премией, отмечается весомый вклад в развитие народного творчества. Всего было присуждено 15 премий выдающимся деятелям народного искусства и образования.