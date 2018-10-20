Школа-студия МХАТ отмечает 75-летие со дня основания

Москва, , 12:45 — REGNUM 20 октября «Школа-студия им. Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова» отмечает 75-летие со дня основания. Учащихся, преподавателей и выпускников прославленное учебное заведения поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В своей телеграмме глава правительства отметил, что «выпускников и преподавателей школы-студии всегда отличал не только талант, но и независимость мышления, творческая свобода, искренность и самоотдача на сцене». «В стенах школы-студии молодые актёры за годы учебы получают главные уроки — благородства и верности своему призванию, а педагоги стремятся в каждом из них воспитать неповторимую индивидуальность, без которой немыслимо настоящее творчество», — подчеркнул премьер.

Школа-студия МХАТ была создана в самый тяжелый момент в истории страны — во время Великой Отечественной войны в 1943 году. За годы работы школой подготовлена целая плеяда выдающихся деятелей театра и кино. Среди них — Галина Волчек, Игорь Кваша, Олег Басилашвили, Олег Табаков, Владимир Высоцкий, Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков и многие другие.