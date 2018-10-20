«Призрак оперы. Орган, оркестр, хор»: концерт в соборе Святых Петра и Павла

Москва, , 11:38 — REGNUM 20 октября в кафедральном лютеранском соборе Святых Петра и Павла в Москве Государственная капелла Москвы представляет концертную программу «Призрак оперы. Орган, оркестр, хор». В программе оперная музыка Генри Пёрселла, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди и Жюля Массне. Знаковые произведения этих композиторов яко выражают различные художественные эпохи — барокко, классика, романтика…

За дирижерским пультом — художественный руководитель Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова Анатолий Судаков. В концерте принимают участие Татьяна Ланская (сопрано), органисты Игорь Белоконь и Иван Ипатов.