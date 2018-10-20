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«Призрак оперы. Орган, оркестр, хор»: концерт в соборе Святых Петра и Павла

Культура

Прозвучат произведения культовых оперных композиторов

«Призрак оперы. Орган, оркестр, хор»: концерт в соборе Святых Петра и Павла
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
В соборе играет орган

Москва, 20 октября 2018, 11:38 — REGNUM  20 октября в кафедральном лютеранском соборе Святых Петра и Павла в Москве Государственная капелла Москвы представляет концертную программу «Призрак оперы. Орган, оркестр, хор». В программе оперная музыка Генри Пёрселла, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди и Жюля Массне. Знаковые произведения этих композиторов яко выражают различные художественные эпохи — барокко, классика, романтика…

За дирижерским пультом — художественный руководитель Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова Анатолий Судаков. В концерте принимают участие Татьяна Ланская (сопрано), органисты Игорь Белоконь и Иван Ипатов.

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Культурная хроника
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