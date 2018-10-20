Москва, 20 октября 2018, 11:05 — REGNUM 20 октября в Государственном Кремлевском Дворце заслуженная артистка России Наташа Королева отмечает свой юбилей. Ожидается грандиозное шоу со спецэффектами, эксклюзивными номерами и тесным общением со зрительским залом. Любимая народом певица свои самые громкие хиты и новые композиции. А гости ожидается друзья — известные исполнители и композиторы. Кроме того, семья преподнесет юбиляру несколько неожиданных сюрпризов.
«Ягодка»: Наташа Королёва отметит юбилей в Кремлевском Дворце
Популярная певица порадует московскую публику любимыми песнями
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