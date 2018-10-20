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«Ягодка»: Наташа Королёва отметит юбилей в Кремлевском Дворце

Культура

Популярная певица порадует московскую публику любимыми песнями

«Ягодка»: Наташа Королёва отметит юбилей в Кремлевском Дворце
Schekinov Alexey Victorovich
Наташа Королева

Москва, 20 октября 2018, 11:05 — REGNUM  20 октября в Государственном Кремлевском Дворце заслуженная артистка России Наташа Королева отмечает свой юбилей. Ожидается грандиозное шоу со спецэффектами, эксклюзивными номерами и тесным общением со зрительским залом. Любимая народом певица свои самые громкие хиты и новые композиции. А гости ожидается друзья — известные исполнители и композиторы. Кроме того, семья преподнесет юбиляру несколько неожиданных сюрпризов.

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Культурная хроника
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