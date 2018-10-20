В Москве отрывается Большой фестиваль мультфильмов

Москва, , 10:42 — REGNUM 20 октября в Москве открывается XII Большой фестиваль мультфильмов. Девочки и мальчики, а также их родители увидят более 300 лучших образцов мировой анимации. Будут представлены фильмы на все вкусы и возраста: короткие и длинные, новые и старые, детские и взрослые, отечественные и зарубежные, рисованные и кукольные и многие другие, выполненные в разных технологиях. Всего в рамках фестиваля пройдет более 45 программ на 30 лучших городских площадках: от традиционных — в кинотеатрах «Октябрь», «Иллюзион», «Звезда», «Ролан», Центре документального кино; до новых — в Третьяковской галерее, Музее «Гараж» и Филармонии.

Откроется фестиваль в кинотеатре «Октябрь» японской картиной «Лу за стеной» — историей про дружбу русалочки и мальчика.

А закроется в 29 октября в кинотеатре «Иллюзион» награждением победителей и лауреатов фестиваля. При этом призов будут удостоены не только те работы, которые признает лучшими авторитетное жюри, но и те, которые будут определены масштабным зрительским голосованием.