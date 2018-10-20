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В Москве пройдет форум исторических парков России

Культура

Представители различных организаций обсудят актуальные вопросы развития музейного дела

В Москве пройдет форум исторических парков России
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Интерактивный исторический парк «Россия — моя история»

Москва, 20 октября 2018, 10:17 — REGNUM  В рамках масштабной выставки-форума «Православная Русь ― ко Дню народного единства», которая состоится с 4 по 25 ноября в московском Манеже, пройдет Федеральный форум исторических парков «Россия — Моя история». Представители министерств, музеев, фондов, архивов, общественных организаций обсудят актуальные вопросы развития музеев в стране. В частности, проблемы регистрации новых музеев, сохранения уникальных фондов, изменения в нормативно-правовой базе в этой сфере. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

В программе форума многочисленные лекции, конференция «Добровольчество — путь единения», презентация автоматизированной музейной системы «Музей ГИВЦ» и проекта Минкультуры России «Артефакт».

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Культурная хроника
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