«Ночь искусств» на Урале пройдет 4 ноября

Екатеринбург, , 02:45 — REGNUM Свердловская область проведет всероссийскую акцию «Ночь искусств» 4 ноября, сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Сообщается, что в этом году администрация решила приурочить акцию ко Дню народного единства. Жители области смогут посетить музеи, библиотеки, дома культуры, кинотеатры и театры, в которых уже запланирован ряд мероприятий — лекции, показы кинофильмов и спектаклей, а также мастер-классы.

По данным областного минкульта, это событие в культурной жизни Свердловской области не уступает по популярности «Ночи музеев» и «Библионочи».

Напомним, акция «Ночь искусств» проходит в Свердловской области ежегодно начиная с 2014 года. В прошлом году в акции приняли участие более 50 тысяч человек, которые посетили 670 культурных мероприятий на 202 площадках.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге проходит I Международный фестиваль «Урал Опера Балет Фест»