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Вышел трейлер фильма ужасов «Клаустрофобы»

Культура

Мировая премьера фильма назначена на 4 января 2019 года

Вашингтон, 20 октября 2018, 02:35 — REGNUM  Трейлер нового фильма ужасов «Клаустрофобы» опубликовала компания Sony на своем официальном канале в YouTube.

Сюжет фильма построен на популярной игре в квесты. Шестеро персонажей получают задание выбраться из комнаты. За выполнение задания им уготовлен приз в размере $1 млн.

Однако в самой комнате их ждет гибрид конструкций из фильма «Куб», ловушек из киносерии «Пила» и высоких технологий. Мировая премьера фильма назначена на 4 января 2019 года, российские же зрители смогут увидеть фильм 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября компания Netflix выпустила официальный трейлер сериала «Нарко: Мексика». Сериал расскажет зрителям о начале войны наркокартелей в Мексике. Официальная дата выхода сериала — 16 ноября 2018 года.

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