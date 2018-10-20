Вадим Самойлов рассказал о распаде «Агаты Кристи»

Екатеринбург, , 02:10 — REGNUM Распад музыкальной группы «Агата Кристи» был позитивным событием, заявил один из основателей коллектива Вадим Самойлов в интервью «Пятому каналу».

По его словам, распад группы просто ознаменовал новую фазу жизненного пути. Вадим заявил, что они с братом Глебом всегда были «слишком разные люди», а ближе к концу существования группы их взгляды стали все больше расходиться. Именно поэтому братья решили дать прощальный тур и разойтись.

«Мы сами распустили группу, потому что это было логическое завершение нашего взросления», — подчеркнул он.

Напомним, рок-группа «Агата Кристи» была основана 20 февраля 1988 года. За годы своего творческого существования группа записала десять студийных альбомов. В 2009 году братья Самойловы объявили о прекращении существования группы и отправились в прощальное турне по России. В 2010 году группа распалась, Вадим и Глеб Самойловы основали свои сольные проекты.