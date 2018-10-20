Концерт «Ленинграда» побил рекорд по числу зрителей в Петербурге

Санкт-Петербург, , 02:03 — REGNUM На концерт группы «Ленинград» в Санкт-Петербурге были распроданы все 65 тысяч билетов, сообщил лидер группы Сергей Шнуров.

По словам Шнурова, был риск, что группа не сможет собрать полный стадион «Санкт-Петербург Арена», однако же все билеты на концерт были распроданы.

На следующий год «Лениград» запланировал тур по России, на котором планируется собрать суммарно более 400 тысяч зрителей в девяти разных городах страны. По словам Шнурова, для этого тура уже разработана особая программа выступления.

Напомним, в июле 2017 года группа «Ленинград» установила свой предыдущий рекорд по числу зрителей на концерте. Тогда музыкальный коллектив собрал в Москве полный стадион «Открытие Арена». Концерт посетили 47 тысяч человек.