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Концерт «Ленинграда» побил рекорд по числу зрителей в Петербурге

Культура

В следующем году группа планирует собрать 400 тысяч зрителей в девяти городах России

Санкт-Петербург, 20 октября 2018, 02:03 — REGNUM  На концерт группы «Ленинград» в Санкт-Петербурге были распроданы все 65 тысяч билетов, сообщил лидер группы Сергей Шнуров.

По словам Шнурова, был риск, что группа не сможет собрать полный стадион «Санкт-Петербург Арена», однако же все билеты на концерт были распроданы.

На следующий год «Лениград» запланировал тур по России, на котором планируется собрать суммарно более 400 тысяч зрителей в девяти разных городах страны. По словам Шнурова, для этого тура уже разработана особая программа выступления.

Напомним, в июле 2017 года группа «Ленинград» установила свой предыдущий рекорд по числу зрителей на концерте. Тогда музыкальный коллектив собрал в Москве полный стадион «Открытие Арена». Концерт посетили 47 тысяч человек.

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