В Москве завершается фестиваль Сергея Прокофьева

Москва, , 15:52 — REGNUM 19 октября Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко покажет новую редакцию знаменитой оперной комедии Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре». По мнению критиков, в этой трактовке спектакль стал по-настоящему смешным, легким, романтичным. Дирижировать оркестром сегодня будет маэстро Александр Лазарев.

Этим спектаклем театр завершает большой фестиваль выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева. Всего ценители искусства увидели три оперы и два балета. Это масштабное историческое полотно — оперная эпопея «Война и мир» с участием 500 исполнителей, а также ставшие мировой классикой опера «Любовь к трем апельсинам», балеты — «Каменный цветок» в знаменитой постановке Юрия Григоровича и «Золушка» в прочтении Олега Виноградова.