В Москве пройдет вечер памяти поэта и драматурга Александра Галича

Москва, , 15:28 — REGNUM 19 октября в Центральном доме литератора (ЦДЛ) пройдет вечер, посвященный столетию блестящего поэта, драматурга, барда и даже почти признанного диссидента Александра Галича. Со сцены будут звучать стихи и песни, близкие друзья и родственники поэта поделятся воспоминаниями. Вести вечер будут дочь Александра Галича Алена Галич вместе с известным поэтом и бардом Юлием Кимом.

Александр Галич (Гинзбург) стал известным довольно рано. Его пьесы «Вас вызывает Таймыр», «Матросская тишина» ставились во многих театрах, по сценариям снимались очень популярные фильмы — сценариев к фильмам «Верные друзья», «На семи ветрах», «Государственный преступник». Тогда же началась его слава как автора и исполнителя песен. Они со временем становились все больше похожими на политическую сатиру, которая приобрела колоссальную популярность: его слушали на кассетных магнитофонах на сотнях и тысячах кухнях страны. Власти долго не могли терпеть такое положение: ему запретили выступать с концертами, перестали печатать, о кино не могло идти и речи. В 1972 году Галич был исключен из Союза писателей и Союза кинематографистов. В 1974 году уже после третьего инфаркта был вынужден эмигрировать за границу. Скончался в 1977-ом на 60-м году жизни в результате несчастного случая. Похоронен недалеко от Парижа, на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В конце 1980-х годов Александру Галичу было возвращено российское гражданство, он восстановлен посмертно в творческих союзах. Сегодня выходят его книги, сборники стихов, выпускаются записи песен и концертов.