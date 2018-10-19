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Звезда сериала «Друзья» опровергла слухи о съёмках его продолжения

Культура

Кортни Кокс сказала, что не представляет как его можно снимать сегодня

Звезда сериала «Друзья» опровергла слухи о съёмках его продолжения
Сериал «Друзья»

Лос-Анджелес, США, 19 октября 2018, 15:22 — REGNUM  Актриса Кортни Кокс дала интервью журналу People, в котором она опровергла информацию о том, что сериал «Друзья» может получить продолжение. Об этом 19 октября сообщил портал The Express Tribune.

Актриса пояснила, что сериал рассказывал о жизни 30-летних друзей, которые находились в поиске своего места в жизни и поэтому она не может себе представить, как можно сегодня выпустить продолжение. При этом Кокс отметила, что она была бы рада вновь оказаться на съёмочной площадке в компании дорогих ей коллег.

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Напомним, в сериале «Друзья» вместе с Кортни Кокс снимались Мэттью Пэрри, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Шоу выходило на телеканале NBC в период с сентября 1994 года по май 2004.

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