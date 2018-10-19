Телеканал CW планирует выпустить новый сериал про Супермена

Бербанк, США, , 15:09 — REGNUM Телеканал CW планирует выпустить сериал про Супермена. Главную роль в нём может исполнить актёр Тайлер Хеклин, который ранее уже появлялся в образе Человека из стали в сериале «Супергёрл». Об этом 18 октября сообщил медиапортал The Inquisitr.

Издание пишет, что после не очень удачного выступления в прокате «Лиги справедливости» компания Warner Bros. с большим доверием относится к проектам, которые подразумевают появление Супермена на малом экране. Стоит отметить, что на данный момент информация о намерениях CW выпустить сериал официально не подтверждена.

Читайте также: HBO поднял зарплаты ключевым актерам сериала «Мир Дикого запада»

Напомним, сериал «Супергёрл» выходит на канале CW с 2015 года, он является частью его DC-вселенной. Роль Кары Зор-Эл (Денверс) в нём исполняет актриса Мелисса Бенойст. В 2016 году шоу получило премии People's Choice Awards и «Сатурн».

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix опубликовал трейлер сериала «Нарко: Мексика»

Читайте развитие сюжета: Звезда сериала «Друзья» опровергла слухи о съёмках его продолжения