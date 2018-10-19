Джим Керри и Джеймс Мардсен закончили сниматься в фильме про ежа Соника

Лос-Анджелес, США, , 14:49 — REGNUM Джеймс Мардсен (сериал «Мир Дикого запада») сообщил поклонникам об окончании съёмок картины про ежа Соника. 18 октября актёр опубликовал в Instagram фотографию, на которой он был запечатлён в обнимку с Джимом Керри.

https://www.instagram.com/p/BpCp8FMlmFO/

Мардсен написал в комментарии к фото, что он ненавидит прощаться. Актёр добавил, что после того, как ему удалось поработать с Джимом Керри, он может вычеркнуть ещё один пункт из своего списка желаний.

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Напомним, будущий фильм про героя компьютерных игр ежа Соника снимает режиссёр Джефф Фоулер. В реализации проекта, кроме Керри и Мардсена, приняли участие такие актёры, как Бен Шварц, Тика Самптер и Нил Макдонаф. Ожидается, что картина будет представлять собой смесь игрового кино и 3D-анимации.

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