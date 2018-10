«Неестественный отбор»: фотовыставка британского анималиста Тима Флэка

Москва, , 14:37 — REGNUM 19 октября в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер открывается выставка всемирно известного британского фотографа-анималиста Тима Флэка «Неестественный отбор». На экспозиции можно увидеть изумительные снимки домашних и диких животных. Представлено сразу несколько альбомов, над которыми мастер работал последние годы. Это портреты лошадей и собак, галерея животных разных континентов, и отдельный проект Endangered, показывающий виды исчезающих животных.

Тим Флэк работал в таких ведущих изданиях, как National Geographic, The New York Times Magazine и The Sunday Times.