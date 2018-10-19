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«Неестественный отбор»: фотовыставка британского анималиста Тима Флэка

Культура

Глядя на этих животных, нельзя не восхититься их красоте и разнообразию

Москва, 19 октября 2018, 14:37 — REGNUM  19 октября в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер открывается выставка всемирно известного британского фотографа-анималиста Тима Флэка «Неестественный отбор». На экспозиции можно увидеть изумительные снимки домашних и диких животных. Представлено сразу несколько альбомов, над которыми мастер работал последние годы. Это портреты лошадей и собак, галерея животных разных континентов, и отдельный проект Endangered, показывающий виды исчезающих животных.

Тим Флэк работал в таких ведущих изданиях, как National Geographic, The New York Times Magazine и The Sunday Times.

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Культурная хроника
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