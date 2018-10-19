Москва, , 13:29 — REGNUM В Москве проходит Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Один из самых масштабных смотров в мире устраивается в столице уже в 16 раз. В 2018 году фильмы можно посмотреть в кинотеатрах сети «Москино», а также в Музее современного искусства «Гараж» и Музее кино. По традиции форум разбивается на две части: в одной демонстрируются работы со всего мира, в другой представлены отечественные картины в рамках национального конкурса Made in Russia. Главная заявленная организаторами тема — «Во все тяжкие» (Going wild). Интересно, что картины разделены просмотровой комиссией на сборники, каждый из которых получил непростое «цветное» название — Neon Black, Bright Brown, Dramatic Green, Heavy Orange и другие. По какому принципу «окрашены» фильмы в релизе не указывается. Но совершенно ясно, что в альманах shnit Comedyвошли самые веселые работы со всего мира, а в категории Playgrounds Winners 2017 представлены фильмы — победители национальных конкурсов из восьми стран-участников фестиваля.

Лауреаты российской части будут определены 21 октября в Москве, а победители во всех 4 номинациях будут названы 28 октября в Нью-Йорке.