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В Москве проходит Международный фестиваль короткометражных фильмов

Культура

Россию представляет комедия Руслана Братова «Лалай-балалай»

Москва, 19 октября 2018, 13:29 — REGNUM   В Москве проходит Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Один из самых масштабных смотров в мире устраивается в столице уже в 16 раз. В 2018 году фильмы можно посмотреть в кинотеатрах сети «Москино», а также в Музее современного искусства «Гараж» и Музее кино. По традиции форум разбивается на две части: в одной демонстрируются работы со всего мира, в другой представлены отечественные картины в рамках национального конкурса Made in Russia. Главная заявленная организаторами тема — «Во все тяжкие» (Going wild). Интересно, что картины разделены просмотровой комиссией на сборники, каждый из которых получил непростое «цветное» название — Neon Black, Bright Brown, Dramatic Green, Heavy Orange и другие. По какому принципу «окрашены» фильмы в релизе не указывается. Но совершенно ясно, что в альманах shnit Comedyвошли самые веселые работы со всего мира, а в категории Playgrounds Winners 2017 представлены фильмы — победители национальных конкурсов из восьми стран-участников фестиваля.

Лауреаты российской части будут определены 21 октября в Москве, а победители во всех 4 номинациях будут названы 28 октября в Нью-Йорке.

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Культурная хроника
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